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سحب مياه “تيفاست” من السوق

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سحب مياه “تيفاست” من السوق
بقلم أسماء.ع

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عن سحب مياه “تيفاست” لعدم المطابقة.

وأوضحت، المنظمة اليوم الخميس، في منشور لها، أنه تم سحب حصة واحدة، والتي تتتعلق برقم02.

وأضافت “أبوس” الجزائرية، أن تاريخ الانتاج 02 أكتوبر 2019، إلى غاية الثاني من نفس الشهر لسنة 2020.

سحب حصة واحدة من مياه تيفاست لعدم المطابقة ( نؤكد : حصة واحدة) حصة رقم : 02تاريخ الانتاج : 02/10/2019تاريخ نهايه الصلاحية : 02/10/2020

Publiée par ‎L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Jeudi 2 janvier 2020


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749603

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