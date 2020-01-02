سحب مياه “تيفاست” من السوق

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عن سحب مياه “تيفاست” لعدم المطابقة.

وأوضحت، المنظمة اليوم الخميس، في منشور لها، أنه تم سحب حصة واحدة، والتي تتتعلق برقم02.

وأضافت “أبوس” الجزائرية، أن تاريخ الانتاج 02 أكتوبر 2019، إلى غاية الثاني من نفس الشهر لسنة 2020.