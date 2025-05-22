سحب هذا الدواء من الأسواق الجزائرية

قررت اليوم الخميس الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، تعليق تسجيل دواء “PROGESTERONE PHARLON”. محلول للحقن العضلي بتركيبة 500 ملغ/2 مل من إنتاج شركة BAYER، وذلك بعد الحصول على رأي إيجابي. من لجنة الخبراء المعتمدين لديها.

وحسب بيان للوكالة جاء هذا القرار بناءً على توصية لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية، حيث تم الشروع في سحب. جميع الدُفعات المتداولة. من هذا الدواء من السوق الوطنية، في إطار الحرص على السلامة الصحية ومتابعة جودة الأدوية المتوفرة للمواطنين.