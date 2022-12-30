سحب هذا الدواء من الصيدليات.. وتحذيرات من تناوله

أعلنت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في بيان لها، عن سحب دواء Aprovel 150mg (sanofi).

وجاء في البيان، إنه وفي إطار مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية قرر مدير عام الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية سحب دفعة المنتج ”Aprovel 150mg”، المنتج بتاريخ: 07/2022، ويحمل تاريخ نهاية الصلاحية: 06/2025 ، صندوق 28 من مختبرات Sanofi.

وأوضح المصدر نفسه، بأن اعتماد هذا الحكم جاء من أجل الحفاظ على الصحة العامة حتى يتم الانتهاء من التحقيق.

ومن جهته، حذر رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، المرضى الذين يتناولون دواء ”Aprovel 150mg” لمخبر Sanofi.

كما طالب ذات المتحدث من المرضى بضرورة إعادة الدواء للصيدلي.