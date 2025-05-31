سحب هذه الحلوة من الأسواق لهذا السبب 

أعلنت شركة “هاريبو” Haribo الألمانية الشهيرة لصناعة حلويات “الجيلاتين” للأطفال، عن سحب عاجل لأحد منتجاتها من الأسواق الهولندية.

وحسب منظمة حماية المستهلك تم سحب جميع مخزون منتج “Happy Cola F!ZZ” في هولندا بعد العثور على آثار مادة مخدرة “الحشيش” في بعض عبوات المنتج.

وأضاف منشور رئيس المنظمة عبر حسابه على الفيسبوك أن هذه المادة تسببت في إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، بوعكات صحية بعد تناولها.

وأفادت هيئة سلامة الغذاء الهولندية، بأن عدداً من أفراد عائلة شعروا بتوعك ودوار بعد تناولهم هذه الحلوى، ما دفع السلطات لفتح تحقيق في الأمر.

كما أثبتت الفحوصات وجود “الحشيش” في ثلاث عبوات على الأقل من المنتج، بينما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة كيف تسلل المخدر إلى الحلوى. وعلى إثر ذلك قررت الهيئة المستهلكين بعدم تناول هذه المنتجات لحين الانتهاء من التحقيق.

وكشف المتحدث باسم هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية، في تصريحات لمواقع هولندية: “أخذنا عينات من المنتج وبعد تحليلها تأكد احتواؤها على مادة القنب”، مؤكدا أن “التحقيقات جارية لمعرفة كيفية دخول هذه المادة إلى الحلوى”.

وتابع المتحدث “اتصلنا فورا بشركة هاريبو، والتي بدورها أصدرت تحذيرا رسميا وسحبت المنتج من الأسواق”.