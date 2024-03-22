سحب وثيقة مستخرج مسح الأراضي إلكترونيا عبر هذه المنصة 

كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم أن إدارة الأملاك الوطنية تقوم بمجهودات لرقمنة قطاعها، لاسيما وثيقة مستخرج مسح الأراضي، من خلال وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة “العقار”.

وأوضح فايد في رده على سؤال نائب خلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية بالبرلمان حول ثقل اجراءات المحافظات العقارية التي تستمر في طلب وثيقة “مستخرج مسح الأراضي” أثناء إيداع العقود الناقلة للملكية، أنه “تم وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة العقار عبر عدة ولايات”.

كما أكد الوزيرأن عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق اخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح بأداء خدمة عمومية راقية ويقلل العبء على المتعاملين.

وأضاف الوزير أن اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق “إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمق”.