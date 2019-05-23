سحب ورقة الامتحان مباشرة مــن التلميـــذ عنــــد أي محاولــــة للغــــش

تعليمات صارمة لرؤساء المراكز بمحاربة الغش

تدوين تقارير فورية حول حالات الغش وإرسالها إلى لجنة المتابعة على مستوى مديريات التربية

أمرت وزارة التربية الوطنية رؤساء المراكز بتشديد الرقابة على الأساتذة الحراس والقيام شخصيا بسحب ورقة الإجابة من التلاميذ الذين يحاولون الغش.

مع الحرص على تدوين تقارير مفصلة عن العملية وتحويل التقارير إلى لجان المتابعة على مستوى مديريات التربية، التي بدورها ستتكفل بعملية تسليط العقوبة على التلميذ «الغشاش».

شددت وزارة التربية الوطنية على تسليط عقوبات صارمة ضد كل تلميذ غشاش، وأكدت من خلال اجتماع المفتشين المركزيين برؤساء المراكز.

أنه عند ثبوت الغش يمنع المترشح من مواصلة الامتحان وتسحب منه ورقة إجابته لتلك المادة التي وقع فيها الغش.

ويرافق أحد الأساتذة الحراس المرشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه الاعتراف بالغش كتابة، ويحرر رئيس المركز والأساتذة الحراس تقريرا موقعا من طرفهم.

كما يشار إلى حالة الغش في محضر سير الاختبارات الكتابية. كما وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة لرؤساء المراكز في الأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدئي متوسط وثانوي».

أين طالبتهم بضرورة الحضور إلى المركز على الساعة السادسة صباحا وتفقد كل القاعات.

مع الحرص على تشغيل أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والمراقبة الإسمية للأساتذة الحراس وعدم التسامح مع أي خلل.

كما طالبت رؤساء المراكز بتنصيب دورات مراقبة تتكون من مراقبين يعملان على دخول قاعات الامتحان ومراقبة التلاميذ، وكذا الأساتذة على حد سواء .

وهذا كل خمس دقائق، ويتم منح هؤلاء المراقبين كل الصلاحيات من تفتيش ومراقبة وكذا التجول في القاعات إذا لاحظ شيئا غريبا يحصل في القاعة.

وشددت الوزارة على أن المترشحين لا يمكن لهم الخروج من الامتحان إلا بعد مرور نصف مدة الوقت المحدد لكل مادة.

من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية رؤساء مراكز الإجراء ونوابهم بعقد الاجتماعات التمهيدية بداية من اليوم مع الأساتذة الحراس لشرح التعليمات.

الواردة في دليل حراسة البكالوريا الذي أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي تم تسليمه لمديري التربية للولايات ورؤساء مراكز الإجراء.

والذي يحمل مجموعة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحان البكالوريا،وذلك في إطار تشديد المراقبة ومنع حصول أي محاولة للغش.

كما أكد الدليل على ضرورة توخي الحذر واليقظة للقيام بالمهام الخاصة بالحراس.