سحب ووقف تداول 8 أدوية من إنتاج شركة الخليج “جلفار”

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سحب ووقف تداول 8 أدوية من إنتاج شركة الخليج “جلفار”
بقلم أسماء.ع

أصدرت وزارة الصحة العمانية، تعليمة بسحب ووقف تداول مجموعة أدوية من انتاج شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”.

وأوضحت صفحة “santnews-dz”، أن قرار الوزارة العمانية للصحة، جاء بسبب عدم مطابقة الأدوية المذكورة للمواصفات المعتمدة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الأدوية لا تطابق المواصفات من حيث الدراسات الثباتية ورصد ترسبات غير ذائبة بالرج.

وبلغ عدد الأدوية المعنية بالسحب وعدم التداول 8 وهي mucolyte syrup، supraproct-5، julmentin 375 mg، butalin 2mg   و4mg.

بالاضافة ّإلى julmentin forte  وscopinal syrup، وlipigard 10 mg.

أدوية وزارة الصحة جلفار


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