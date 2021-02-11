سحب ووقف تداول 8 أدوية من إنتاج شركة الخليج “جلفار”

أصدرت وزارة الصحة العمانية، تعليمة بسحب ووقف تداول مجموعة أدوية من انتاج شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”.

وأوضحت صفحة “santnews-dz”، أن قرار الوزارة العمانية للصحة، جاء بسبب عدم مطابقة الأدوية المذكورة للمواصفات المعتمدة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الأدوية لا تطابق المواصفات من حيث الدراسات الثباتية ورصد ترسبات غير ذائبة بالرج.

وبلغ عدد الأدوية المعنية بالسحب وعدم التداول 8 وهي mucolyte syrup، supraproct-5، julmentin 375 mg، butalin 2mg و4mg.

بالاضافة ّإلى julmentin forte وscopinal syrup، وlipigard 10 mg.