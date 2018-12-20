سحب 12 طن من منتوج “أميلا” بالعاصمة

قامت مصالح مديرية التجارة بالعاصمة بسحب 12 طن من منتوج “أميلا” من المحلات والاسواق التجارية بالولاية، تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية.

في انتظار صدور نتائج التحليل الخاص بهذا المنتج و ان كان يشكل خطرا على الصحة العمومية.

ويشار الى انه تم تجميد نشاط شركة “سارل بروماسيدور” الكائن مقرها ببلدية بوفارك في البليدة صاحبة منتوج” اميلا ” من قبل وزارة التجارة في وقت سابق.

وتم اتخاذ هذا الاجراء فور تلقي الوزارة مراسلة من مديرية التجارة لولاية البيض تعلم فيها بتواجد مادة محظورة تسمى “البيرازول” ضمن مكونات هذا المنتوج.