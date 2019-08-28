سحب 3 أدوية من السوق الوطنية!

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن سحب 3 منتوجات صيدلانية من السوق الوطنية.

وأوضحت المنظمة، أن المنتوجات المعنية بالسحب هي كل من “اومنيسال”، و “فلافر” 40 كغ، و “زيلاجين”.

وعن سبب السحب، قالت المنظمة، إن دواء “اومنيسال” لا يتطابق مع المعايير المتفق عليها بالمنظمة العالمية للصحة.

أما دواء “فلافر” فأشارت المنظمة أن الجرعة المعلن عنها غير مبررة.

ويكمن سبب سحب “زيلاجين” في أن زيت الجزر لا يعتبر مضادً.

ويعتبر دواء “اومنيسال” كمحلول معالج لجفاف الجسم وهو موجه للأطفال، أما “فلافر” فهو مضاد للديدان.