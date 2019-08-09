سحب 458 رخصة سياقة ببومرداس خلال شهر جويلية

سجل أمن ولاية بومرداس خلال شهر جويلية من السنة الجارية، 24 حادث مروري، خلف على إثرها 26 جريح وقتيل واحد.

بينما خلال شهر جوان تم تسجيل 23 حادث مروري، خلف 24 جريح وقتيل واحد، وفق ماكشف عنه بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأرجع ذات المصدر، السبب الرئيسي لهذه الحوادث، بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري والمتمثل في عدم التقييد بقواعد السلامة المرورية.

وتم تسجيل 174 مخالفة بواسطة جهاز الرادار، 109 جنحة مرورية، تم سحب من خلالها على 458 رخصة سياقة

في حين قدرت عدد المخالفات المسجلة بـ1489 مخالفة خلال شهر جويلية، بينما في شهر جوان تم تسجيل 123 مخالفة.

و تم سحب على إثرها على 315 رخصة سياقة، وعدد المخالفات قدرت بـ1365 مخالفة، وفق ذات المصدر .