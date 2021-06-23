سحب 7 مقاعد للأفلان وإضافة 6 للأحرار في تشريعيات 12 جوان

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري مساء اليوم الأربعاء عن النتائج النهائية النهائية الرسمية للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021. وجاء إعلان هذه النتائج عقب دراسة أزيد من 400 طعن من مختلف المشاركين.

واوضح فنيش انه تم رفض 13 طعن لعدم إستيفاء الشروط القانونية والشكلية، كما تم قبول 48 طعن بإعتبارها طعون مؤسسة.في حين تم رفض 300 طعن لعدم كفاية الأدلة ولعدم التأسيس.

وأكد كمال فنيش انه وبعد إستلام المجلس الدستوري النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان، تم التدقيق في النتائج المطعون فيها بطريقتين.

كما قام المجلس الدستوري بمراقبة يدوية وأخرى بواسطة الإعلام الآلي للمحاضر.

وجاءت النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية كمايلي:

فاز فيها حزب الافلان بأغلبية المقاعد أين تحصل على 98 مقعد بالبرلمان متبوعة بالقوائم المستقلة تحصلوا على 84 مقعد. وتليها حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت على 64 مقعد

كما تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي على 57 مقعد بينما فاز حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعد.

وجاءت حركة البناء الوطني في المرتبة السادسة بـ 39 مقعد، ثم حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. وكذا حزب صوت الشعب 3 مقاعد.

وصرح شرفي ان كل من حزب العدالة والتنمية، وكذا حزب الحرية والعدالة، وأيضا حزب الفجر الجديد تحصلوا على مقعدين 2.

وتحصل كل من وحزب الكرامة وحزب جيل جديد والجبهة الوطنية الجزائرية على مقعد واحد 1.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري أن فئة الشباب التي تقل اعمارهم عن 40 سنة تحصلت على 136 مقعد بالبرلمان أي بنسبة 33.41بالمائة. في حين حاملي الشهادات الجامعية فازوا بـ 274 مقعد وهذا بنسبة 8.59 بالمائة.

وقال كمال فنيش خلالإعلانه االمنتائج النهائية للتشريعيات ان عدد الفئة النسوية التي دخلت البرلمان تمثل في 35 مقعد بنسبة 8.59بالمائة.