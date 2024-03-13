سحر أسود وثعبان.. ماذا يحدث بمنزل شيرين؟

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن مجموعة مفاجآت حول ما يجري في منزلها، وفي حياتها الشخصية وما تعرضت له من أذى خلال السنوات الماضية.

وحلت شيرين عبد الوهاب ضيفة على بودكاست Big Time الترفيهي التابع لفعاليات موسم الرياض، من تقديم الإعلامي عمرو أديب.

أين تحدثت عن العديد من الأزمات التي مرت بها، أبرزها أزمة عثورها على سحر أسود، وُضع على باب منزلها الرئيسي.

وقالت شيرين إنها تعرضت للخيانة بشكل متكرر ومستديم في حياتها، لافتة إلى أنها فوجئت ذات مرة بكيس وضع على مفصل باب منزلها، يحتوي على مادة بيضاء ناعمة تشبه الرمل ولكنها ليست برمل.

كما وجدت بداخله مفتاحاً وبالتدقيق وجدت أنه مفتاح غرفة نومها الخاصة، وأكدت أن هذا السحر أغلق حياتها تماماً.

وأشارت شيرين إلى أنها كادت تظن أن هذا الكيس المليء بالأسحار يحتوي على نفس الملح الذي ترشه في المنزل. ولكن ما لفت انتباهها وجعلها تدرك جيداً أنه سحر، وجود مفتاح غرفة نومها الذي جربته بنفسها وفتح الباب بداخله.

وأكدت شيرين أنها تشعر أحياناً بأشياء لا سبب لها، مثل البكاء أو الخوف بدون دوافع. وعندما تشعر بهذه المشاعر السلبية، تستعين بسورة قرآنية معينة هي سورة “ق” لمواجهة ما أسمته أذى القرين.

كما تحدثت شيرين عن أمر عجيب آخر في حياتها، وهو امتلاؤها بالخونة من جميع النواحي. بينما لم تعد هي تثق بأي شخص، لأنها تعرضت للخيانة من الجميع سواءً القريب أو البعيد.

كما كشفت شيرين عن العثور على ثعبان في منزلها قائلة: “دائماً أقول إنني لا أريد العيش في هذه الأماكن الصحراوية. أريد العيش في البيوت القديمة ذات الجدران المليئة بالزيت والشوارع القديمة أيضاً. وأنا هنا وصلني تليفون، ألو لقينا ثعبان في بيتك، بيتي اللي في التجمع”.

وأضافت شيرين: “لقوا ثعبان في بيتي معناها إني مش بس مش هدخل البيت،لا أنا مش هدخل التجمع من أصله. وأنا حالياً مسافرة وراجعة القاهرة ومش عارفة هنام في أي بيت من بيوت أصحابي”.