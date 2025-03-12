سحر هاري بوتر يصل إلى سينما TMV غاردن سيتي غدا!

من 13 إلى 31 مارس 2025، عيشوا من جديد السلسلة الأسطورية هاري بوتر على الشاشة الكبيرة!

سيتمكن عشاق عالم ج.ك. رولينغ السحري من الاستمتاع بتجربة فريدة ! تعلن سينما TMV عن حدث استثنائي: عرض جميع أفلام سلسلة هاري بوتر من 13 إلى 31 مارس 2025. إنها فرصة ذهبية للعودة إلى مغامرات الساحر الشهير وإعادة اكتشاف الأفلام الثمانية الأسطورية على الشاشة الكبيرة.

عودة ساحرة إلى قاعات السينما

من هاري بوتر وحجر الفيلسوف إلى هاري بوتر ومقدسات الموت - الجزء الثاني. ستأخذكم هذه الاستعادة السينمائية في رحلة سحرية عبر أبرز لحظات السلسلة. تعدكم سينما TMV بتجربة غامرة في عالم هوجورتس الساحر.

عروض خاصة ومفاجآت بانتظاركم

بالإضافة إلى العروض، تحضر لكم سينما TMV العديد من المفاجآت: عروض بالنسخة الأصلية مع ترجمة، ماراثونات، أنشطة ترفيهية مستوحاة من عالم السلسلة، والعديد من المفاجآت الأخرى التي سيتم الكشف عنها قريبًا.

معلومات عملية

المكان : سينما TMV

التاريخ : من 13 إلى 31 مارس 2025

التذاكر : متوفرة على شبابيك سينما TMV

للاطلاع على البرنامج :

إنستغرام : https://www.instagram.com/tmv_cinemas/

فيسبوك : https://www.facebook.com/TmvCinemasGardencity

لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة لإعادة عيش سحر هاري بوتر كما لم تفعلوا من قبل!