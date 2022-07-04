سحنون:”فكرت في اعتزال السباحة وحققت البرونزية بعد تضحيات كبيرة”

كشف السباح الجزائري، أسامة سحنون، أنه قرر اعتزال السباحة بسبب مروره بأوقات صعبة في السنوات القليلة الماضية.

حيث قال ابن مدينة قسنطينة اليوم الإثنين لتلفزيون النهار عقب فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر سباحة حرة.

“أنا سعيد جدا بتحقيق البرونز ولو أنني أعتبرها ميدالية ذهبية باعتبار أنني مررت بفترة صعبة طويلة”.

كما أضاف:”مررت بثلاث سنوات صعبة وفكرت في اعتزال السباحة نهائيا لكنني ضحيت وصبرت ووصلت لهدفي”.