سحنون.. شرواطي ومليح يمثلون السباحة الجزائرية في أولمبياد طوكيو

كشف الاتحاد الدولي للسباحة، قائمة السباحين المتأهلين لأولمبياد طوكيو، والتي ضمت الثلاثي الجزائري سحنون شرواطي، ومليح.

ويتقدم عناصر المنتخب الوطني، السباح أسامة سحنون، في تخصص 50 و100 متر سباحة حرة، أين سيمثل الجزائر للمرة الثانية في الألعاب الأولمبية.

ومن جهتها ضمنت سعاد شرواطي حضورها في أولمبياد طوكيو، في تخصص السباحة في المياه الحرة، بعد تحقيقها لأحسن نتيجة في إفريقيا.

وبدورها، ستشارك السباحة أمال مليح، لأول مرة في الألعاب الأولمبية، المقررة بطوكيو، في تخصص 50 متر سباحة حرة.