سحنون ومليح يمثلان الجزائر في بطولة العالم للسباحة

يشارك السباحان الجزائريان أسامة سحنون، وأمال مليح، في البطولة العالمية للسباحة 2022، المقرر بالمجر، ما بين 18 إلى 25 جوان.

ومن المقر رأن يشارك أسامة سحنون في هذه البطولة العالمية، في تخصص واحد فقط، وهو 50 متر سباحة حرة.

في حين ستشارك أمال مليح، في تخصيين، وهما 50 متر سباحة حرة، بالإضافة لسباق 50 متر تخصص فراشة.

وستكون هذه آخر محطة للثنائي الجزائري، قبل مشاركتهما في ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، سعيا لتشريف الراية الوطنية.