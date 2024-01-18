سخان الماء يتسبب في اختناق 3 أشخاص بأم البواقي

أصيب ثلاثة (03) أشخاص باختناق جراء استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بمنزل بحي السوناطيبا بلدية و دائرة أم البواقي، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 08سا03د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء الموجود بالمطبخ دون نظام صرف الغازات المحترقة، بحي السوناطيبا بلدية و دائرة ام البواقي.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من جنس انثى، تترواح اعمارهم بين 09 و 60 سنة. تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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