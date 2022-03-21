سخان مائي شمسي وإنارة ذكية في المساجد مع قرب رمضان

قال وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، أن تحسيس المواطن عن طريق المساجد يعتبر قدوة. كما أشار بلمهدي، إلى أن الناس عندما يشاهدون مساجدهم فيها تقنيات حديثة ومتطورة يفرحون.

وأضاف بلمهدي، أن الخطاب الديني يساهم في بث ثقافة الاقتصاد، وينشر الوعي بعدم التبذير. موضحا، أن الجزائر مقبلة على شهر رمضان، الذي تكثر فيه السهرات واللقاءات.

في حين، أكد وزير الانتقال الطاقوي، أن القطاع بمعية وزارة الدينية، تعمل بطريقة توافقية. لما لها من دور كبير في تحسيس المواطنين من الإسراف في الطاقة. كما قال الوزير، أن الاتفاقية تأتي في مرحلة هامة والتي يشهد فيها العالم نفاد الوقود.

وتخص العملية، الانارة الذكية في المساجد والسخان المائي الشمسي، الذي سيتم تزويد به الكثير من المساجد. مضيفا، أن مصادر الطاقة الأخرى باهضة الثمن.

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وكان قد أصدر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بيانا تدعو فيه إلى رفع البروتوكول الصحي المطبق في المساجد.

وأوضحت النقابة في بيانها انه بناءً على تحسن الوضعية الوبائية في البلاد حيث أخدت عدد الإصابات بكورونا منحنى تنازلي خلال الايام الأخيرة.

وعلى إثر ذلك يطالب المجلس الوطني برفع البروتوكول الوقائي المطبق في المساجد وإرجاع الحال إلى أصله، خاصة فيما تعلق بالتباعد.

كما طالب المجلس بعودة الدروس الأسبوعية والندوات العلمية على مستوى المساجد. إضافة إلى عدم تجديد الإجراءات المتخذة خلال رمضان 2021 فيما تعلق بتحديد توقيت التراويح بنصف ساعة.