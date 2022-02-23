سخرية إبراهيموفيش من بن ناصر تصنع الحدث في إيطاليا !
كشف الإعلام الإيطالي عن الحوار الذي جرى بين الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش خلال مباراة ميلان أمام روما سابقا. وهي اللقطة التي صنعت الحدث.
كما تطرّق موقع “أسي ميلان أف أر” عبر الصفحة الرسمية على تويتر. للحديث الذي جرى بين زلاتان وبن ناصر عند تنفيذ ضربة حرة خلال مباراة الروسونيزي امام روما الماضية.
كما قال أن متوسط ميدان الخضر طلب من “إبرا” منحه تنفيذ ضربة الحرة عندما أكّد له أن تدرّب عليها بشكل كبير. لكن السويدي رد عليه “حسنا..تدرّب عليهم لكن سدّدهم في التدريبات.. وأنا اسدّدهم خلال المباريات”. كما أشار السويدي إلى أن بن ناصر قابل كلام ابرا وسط ابتسامة عريضة.
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بن ناصر: مع قلبي وعقلي..فورزا ميلان
ابدى متوسط ميدان المنتخب الوطني اسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة إثر قيادة زملائه في ميلان لحسم داربي الغضب أمام إنتر بنتيجة 2 مقابل 1.
وجرت المباراة اليوم بملعب “جيوزيبي مياتزا” ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.
كما قال بن ناصر عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” بعد نهاية اللقاء بساعات “مع قلبي وعقلي.. فورزا ميلان”.
يذكر أن بن ناصر شارك أساسيا و قدم مستوى عالمي، طيلة الدقائق التي لعبها. كما نال ثناء المتتبعين. إلى جانب نيله البطاقة الصفراء في الدقيقة 76 من عمر المواجهة.
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