سخرية إبراهيموفيش من بن ناصر تصنع الحدث في إيطاليا !

كشف الإعلام الإيطالي عن الحوار الذي جرى بين الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش خلال مباراة ميلان أمام روما سابقا. وهي اللقطة التي صنعت الحدث.

كما تطرّق موقع “أسي ميلان أف أر” عبر الصفحة الرسمية على تويتر. للحديث الذي جرى بين زلاتان وبن ناصر عند تنفيذ ضربة حرة خلال مباراة الروسونيزي امام روما الماضية.

كما قال أن متوسط ميدان الخضر طلب من “إبرا” منحه تنفيذ ضربة الحرة عندما أكّد له أن تدرّب عليها بشكل كبير. لكن السويدي رد عليه “حسنا..تدرّب عليهم لكن سدّدهم في التدريبات.. وأنا اسدّدهم خلال المباريات”. كما أشار السويدي إلى أن بن ناصر قابل كلام ابرا وسط ابتسامة عريضة.

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