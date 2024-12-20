سخر مقهاه لعقد إجتماعات قادة الثورة الجزائرية.. وفاة المقاوم التونسي مسعود بن جمعة

إنتقل إلى رحمة الله، صديق الثورة التحريرية، المقاوم والمناضل التونسي، مسعود بن جمعة.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الجمعة، كان الراحل واحدا من “الأبناء البررة لتونس الشقيقة. الذين سخروا جهدهم لمساندة ودعم كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال. من خلال دعمه واحتضانه للثورة التحريرية. وتسخير مقهاه المسمى “الدينار” في العاصمة تونس بغرض عقد اجتماعات قيادة الثورة ومناضلي جبهة التحرير الوطني التاريخية”.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة إلى أفراد عائلة المرحوم بتونس وكل أصدقاء الثورة الجزائرية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذا المحنة الأليمة.