سخط سعودي واسع ضد ناقد سينمائي طالب الممثلة نرمين محسن بخلع الحجاب

طالب الناقد السعودي، عبد الله سري، مواطنته الممثلة نيرمين محسن، بالتراجع والعدول عن قرار إرتداء الحجاب والإعتزال عن عالم التمثيل.

وبرر الناقد السينيمائي دعوته لها، بأن الدين ليس له علاقة بالحجاب، معتبرا أن المجال الفني يعاني العجز بسبب إعتزال الفنانات.

ولاقت دعوته إستهجانا واسعا، لدى رواد “السوشل ميديا” لتقديرهم بأنه تدخل في حياتها الشخصية وهذا لايحق له على حد قولهم.

وهنالك من اعتبره مجرد صوت تستهويه الإثارة والمواضيع الدسمة، كما تساءل البعض عن أي خطأ إتركبته نيرمين بعدما عادت إلى رشدها، وأضحت مثلها مثل أغلبية السعوديات.

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