سداري: “أسودنا الثلاثة عازمون على اعتلاء منصة التتويج في الحدث الأولمبي”

أكّد مدرب المنتخب الوطني النسوي للجيدو، محمد قارة سداري، عزم مصارعاتنا لاعتلاء منصة التتويجات في الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وصرّح سداري، في هذا الخصوص لـ(و.أ.ج): “المحاربون الثلاثة يتمتعون حاليا بمعنويات مرتفعة”.

كما أضاف: “مصارعونا تحذوهم عزيمة كبيرة للصعود على منصة التتويج في الحدث الاولمبي الذي أعدوا له العدة كما ينبغي”.

وأردف: “المصارعون، رفقة الطاقم الفني، سطروا هدفهم في الألعاب وحلم الظفر بميدالية اولمبية وتشريف الراية الوطنية، هو حافز ودافع زاد من إرادتهما واصرارهما على لعب ورقة التتويج”.

وتابع محمد قارة سداري: “المصارعون الثلاثة لهم القدرة على نيل ميدالية، لأنهم جيدون ومستعدون لخوض المنافسة وسنساعدهم في محاولتهم لتحقيق نتيجة مشرفة”.

يذكر أن الجزائر تشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024، في رياضة الجيدو، بالثلاثي دريس مسعود، أمينة بلقاضي، ومحمد المهدي ليلي.