سدود الجزائر تمتلىء بنسبة 32.58 بالمائة

سجلت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات امتلاء السدود المستغلة عبر كامل التراب الوطني بنسبة 32.58 %. بعد كميات الامطار التي شهدتها العديد من الولايات هذه الأيام الأخيرة. وبهذا يشهد منسوب المياه المخزنة إرتفاعا عبر 75 سدا موزعة عبر الوطن.

وأضافت الوكالة أن منسوب المياه المسجل إلى غاية اليوم بلغت 18.550.600 م3، حيث بلغت الكمية الإجمالية الحالية المخزنة على مستوى كل السدود المستغلة إلى 2.3 مليار م3، أي نسبة امتلاء بـ 32.58 %.

كشفت بيانات الوكالة أن منسوب المياه المسجل في غرب الوطن بلغ 1.493.600 م3، حيث انتقلت الكمية المخزنة إلى 207.82 مليون م3. أي نسبة امتلاء بـ 22.60 %.

أما بالنسبة لمنطقة الشلف بلغ المنسوب المسجل 2.734.000 م3، حيث انتقلت الكمية المخزنة إلى 59.288 مليون م3 ونسبة الامتلاء إلى 11.18 %.

بينما منطقة الوسط, تم تسجيل منسوب مياه في حدود 9.794.000 م3، حيث ارتفعت الكميات المخزنة إلى 14.150 مليون م3 ونسبة الامتلاء إلى 86.08 %. في حين منطقة الشرق بلغ منسوب المياه بها 4.529.000 م3، أي كمية مخزنة بـ 14.150 مليون م3 ونسبة الامتلاء 86.08 %.

أما حالة السدود عبر الوطن 10 منها سجلت نسبة امتلاء تفوق 80 %. منها سد كسير بجيجل 60.82 %. وبوسيابة بجيجل 90.87 %، وكذا بني هارون بميلة 54.87 %، بينما سد بني زيد بسكيكدة 23.85 %. في حين سد زيت العنبة بسكيكدة 03.81 %،وسجل سد ولجة ملاق بتبسة 86.87 %، تغاريست بخنشلة 33.82 %. وإريفع سد مكسة بالطارف بـ 35.86 %، واد التحت بمعسكر 40.95 % وسد فرقوق بمعسكر 22.99 %.

كما أضافت الوكالة ان 46 سدا بلغت نسبة امتلاء أقل من 30 %. وبلغت الكمية الإجمالية الموجهة لمختلف الاستعمالات انطلاقا من السدود 2.495.000 م3/اليوم, بما فيها 2.327.000 م3/اليوم للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و 168.000 م3/اليوم للسقي.