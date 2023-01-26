سد الشبابطة بأم البواقي.. العمل على تسجيل المشروع في البرامج القطاعية المستقبلية

أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، أن قطاعه يعمل على تسجيل مشروع انجاز سد الشبابطة بأم البواقي. في البرامج القطاعية المستقبلية نظرا للأهمية التي يكتسيها.

كما أوضح الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، في جلسة علنية، أن المشروع لم يتم تسجيله من قبل نظرا لمحدودية الميزانيات السابقة. مؤكدا انه سيتم تسجيله في البرامج القطاعية المستقبلية نظرا لـ”أهميته الكبيرة”.

في حين، ذكر أن قطاعه أعد دراسة لإعادة تأهيل بعض محطات السقي بالولاية. فضلا عن منح التسهيلات المتعلقة بحفر الآبار مع إطلاق عملية جرد لكل المناقب والآبار عبر التراب الوطني. لمعرفة ما يتم استغلاله من مياه جوفية.

كما أضاف الوزير بان القطاع أطلق برامج تخص تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالولاية. وكذا انجاز ستة أبار إضافية مع تجديد شبكات توزيع المياه.

وفي رده على سؤال آخر حول الإجراءات المتخذة من اجل تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولاية باتنة. لفت رخروخ إلى إطلاق عملية حفر 10 مناقب إضافية بالولاية. والتي سيتم استلامها في ابريل المقبل. مع تأهيل ثلاثة مناقب أخرى قصد حشد كميات إضافية من المياه لتساهم في تحسين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

وحول سؤال متعلق برفع التجميد عن مشروع انجاز الطريق الذي يربط عاصمة ولاية ميلة وخمس بلديات أخرى. أوضح الوزير إن مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لبعث المشروع. كما لفت إلى أنه سيتم إعادة بعث الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن المناقصة الخاصة بهذا المشروع.