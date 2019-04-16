سد بني هارون: “أكثر من مليار متر مكعب من المياه ضاعت في البحر خلال 7 أشهر”

ضاعت أكثر من مليار و33مليون متر مكعب من المياه بسد بني هارون، خلال 7 أشهر الماضية، تم صبها في البحر.

وكشف رئيس قسم المراقبة والإستغلال على مستوى سدّ بني هارون، فاتح بوعندل، عن تفريغ كميات معتبرة من المياه إلى البحر

وذلك بداية من شهر أكتوبر 2018، قدرت بمليار و33 مليون و174 ألف متر مكعب من المياه، بسبب امتلاء السد بنسبة100%.

وأوضح بوعندل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن كمية الأمطار المعتبرة التي تساقطت ابتداء من شهر سبتمبر 2018،

ساهمت في ملء سد بني هارون عن آخره، في وقت مبكر حيث بلغت طاقة استيعابه الإجمالية المقدرة بـ1مليار متر مكعب،

في شهر أكتوبر من السنة المنقضية، وفي19 من نفس الشهر بدأت المياه تتجاوز حاجز السد بصفة تلقائية ليتجاوز علوها الـ200متر.

حيث يمثل هذا الإرتفاع، ارتفاع حاجز السد،أين تم في نفس حسبه تفريغ كمية من المياه بلغ حجمها 578ألف متر مكعب.

لتتواصل بعد ذلك عملية التفريغ التلقائية للفائض من مياه سد بني هارون، إلى غاية اليوم الثلاثاء نتيجة الكميات المعتبرة

من مياه الأمطار المتساقطة على ولاية ميلة، وكذا الولايات المجاورة التي تتحول مياه الأمطار المتساقطة عليها عن طريق الوديان

إلى حوض سد بني هارون حيث تجاوزت كمية الفائض في بعض الأيام ارتفاع 200 متر.