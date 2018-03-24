سد بني هارون يبلغ طاقته القصوى بمليار متر مكعب بميلة

بلغ منسوب مياه سد بن هارون بولاية ميلة طاقة حجزه القصوى بواحد مليار متر مكعب، حسب مدير الموارد المائية إدريس بخاري.

وأوضح إدريس بخاري، مدير الموارد المائية اليوم السبت، بأن امتلاء السد جعل مديرية الموارد المائية تباشر عملية تشغيل مفرغ الفيضانات.

مردفا بأنّ التساقطات الأخيرة والجارية للأمطار دعّمت منسوب هذه المنشأة المائية الكبرى التي تعد السابعة إفريقيا من حيث قدرة الحجز.

واستنادا لأحد مهندسي سد بني هارون، فإن منسوب مياه السد تجاوزت النقطة 200 بعدد من السنتيمترات.

مما جعل المياه، تندفع من أعلى مفرغ الفيضانات وهو الأمر الذي يسمح سنويا بتجديد الحظيرة المائية للسد.

والتخلص من بعض الشوائب المتواجدة في هذا الوسط المائي الضخم.

وحسب نفس المصدر، إن بلوغ المنشأة لطاقة تخزينها القصوى تأخر هذه السنة إلى غاية مارس الجاري بسبب نقص الأمطار.