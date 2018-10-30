“سراب من الخراب” تستقطب جمهور ركح دار الثقافة في الشلف

إستقطب العرض المسرحي “سراب من الخراب” الذي أقيم اليوم الثلاثاء بدار الثقافة بالشلف جمهورا واسعا من محبي هذا الفن.

المسرحية التي تم عرضها لأول مرة أمام الجمهور المحلي في الشلف.

وتدور أحداثها حول واقع شاب شلفي يعيش صراعا داخليا في خضم المشاكل التي تواجهه لدرجة تخليه عن شخصيته الطبيعية.

مما يجعله يقوم بأمور خارجة عن القانون والأعراف، ليعود في الأخير إلى رشده ويتعلم كيفية الدفاع عن وطنه وضمان استقراره.

واعتبر رئيس جمعية غيث السهام للفن، جمال هامل، أن مسرحية “سراب من الخراب” التي أخرجها عبد الوهاب طباش.

وشارك في أدائها ممثلين شبان كونتهم الجمعية هي ثمرة تنسيق العمل الجمعوي المحلي لتشجيع وإعطاء دفع للمسرح بالولاية.