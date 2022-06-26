سرار:”بلومي راهو معايا وعدم ترشح روراوة حفزني لرئاسة الفاف”

كشف المُترشح لرئاسة الفاف، عبد الحكيم سرار، أن أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، سيكون في مكتبه الفيدرالي.

حيث قال، سرار، عقب ايداعه ملف ترشحه اليوم الأحد:”قلتها سابقا في حالة عدم ترشح محمد روراوة سأقدم ملف ترشحي”.

قبل أن يُضيف:”مهمة رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم ليست سهلة و إنما لابد من تطوير الكرة الجزائرية”.

كما واصل:”سنواصل دعم الفريق الوطني و توفير له كل الإمكانيات اللازمة، وبحكم أنني لاعب سابق و مسير لن أتدخل في صلاحيات جمال بلماضي”.

قبل أن يختم:”لخضر بلومي و تاج بن ساولة يتواجدان معي في القائمة وبطريقة رسمية”.