سرار:”توجنا ببطولة سهلة جدا !!”

عبر المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار عن سعادته بعد تتويج أبناء سوسطارة بلقب الدوري للمرة الثامنة في التاريخ.

وقال “سرار” في إتصال هاتفي بالقناة الإذاعية الأولى:”الحمد الله توجنا ببطولة سهلة جدا عكس مايظنه البعض”.

“عانينا كثيرا طيلة الموسم ولو كان فريقا آخر للعب من أجل تفادي السقوط للمحترف الثاني”.

“أشكر كثيرا زهير عبد اللاوي الذي كان بمثابة همزة وصل بين الأنصار واللاعبين وكان له دور كبير في التتويج”.

“إتحاد العاصمة متعود على التتويجات وتتويجه بالبطولة الوطنية ليس شيئ جديد”.

“البعض إتهمنا بالفشل في البلاطوهات حتى دون إنتظار الجولة الأخيرة لكننا حققنا الفوز ضد السياسي وتوجنا باللقب”.