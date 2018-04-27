سرار:”لا أعلم إن كان هذا الهجوم للمساس بالفريق أو المساس بي انا شخصيا”

إنتقد رئيس الديريكتوار المسيّر لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار لجنة الإنضباط التي أصدرت عقوبات صارمة في حق إتحاد العاصمة.

ونشط عبد الحكيم سرّار ندوة صحفية اليوم الجمعة بملعب عمر حمادي ببولوغين تطرق من خلالها إلى العقوبة المسلطة على لاعبه حمزة كودري.

وقال سرّار: “لا يمكننا التدخل في عمل لجنة الإنضباط، لكنني أتساءل عن عدم إستدعاء اللاعب، أو حتى مسؤولي الفريق قبل إصدار العقوبة”

وأضاف: “كان من الأجدر إستدعاء كودري حتى يدافع عن نفسه، كما أنه من حق أي متهم الدفاع عن نفسه..كما أن العقوبة وصلت إلى عامين كاملين وهي أكبر عقوبة في الإتحادية بعد عقوبة الإيقاف نهائيا والتي تدخل في صلاحيات وزارة الشباب والرياضة”

وإستفسر سرّار حول الأدلة التي إعتمدت عليها لجنة الإنضباط قبل إصدرار عقوباتها في حق لاعب الإتحاد موضحا:

“لجنة الإنضباط أصدرت عقوبة سنتين بدون أي دليل..فمع كل إحترامي لهذه اللجنة التي لا أعرف حتى أعضائها، إلا انني أعتقد أنها تسرعت في إتخاذ القرارات، فلو نرجع إلى قضية مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر نجد أنه كان هناك تريث، وتم دراسلة الملف بتمعن وجمع المعلومات قبل إصدار القرارات، لكن في قضية إتحا العاصمة كان هناك نوع من التسرع”

واضاف:”العوقوبات لا نصدرها عشية المباراة، تصوروا لو تمّ بناء اللعب على كودري..كان بإمكانهم إصدار القرارت بعد مواجهة مولودية وهران”

وإختتم حديثه قائلا: “أعتقد أن هذه العقوبة تعتبر بمثابة تقليل للإحترام إتجاه فريق عريق مثل إتحاد العاصمة..لا أعلم إن كان الهدف من هذا الهجوم للمساس بالفريق أو المساس بي انا شخصيا”.

“فيما يخص الجماهير التي تساندني في هذه الأوقات الصعبة أريد ان أطمئنهم أنني تعودت على مثل هذه العقبات”.