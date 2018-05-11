سرار:”مادامت الأندية الكبيرة بعيدة عن البوديوم فالكرة الجزائرية مريضة”

وصف المدير العام لفريق إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، الكرة الجزائرية بأنها “ليست بخير”، كون الأندية الكبيرة باتت بعيدة عن البوديوم.

وصرح الرجل الأول في إدارة سوسطارة بعد نهاية مباراة الفريق اليوم أمام شبيبة القبائل بملعب تيزي وزو.

“عندما نشاهد الأندية الكبيرة مثل شبيبة القبائل، إتحاد العاصمة، الوفاق والمولودية بعيدة عن البوديوم فإن الكرة الجزائرية ليست بخير”.

مضيفا:”الشبيبة تعاني منذ سنوات وعليها التحسن وتجاوز هاته الأزمة والتحضير للموسم القادم للدخول بقوة في المنافسة”.

وبخصوص اللقاء قال:”الإتحاد عانى اليوم من غياب 4 لاعبين مُتواجدين مع المنتخب وإثنان معاقبان، كما أن يايا مزيان يعانيان من الإرهاق”.