سرار:”من الآن فصاعدا لا يوجد لاعب أكبر من إتحاد العاصمة”

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار أنه قضى على ظاهرة التكتلات بين اللاعبين منذ إشرافه على الفريق العاصمي.

وتحدث سرار في تصريح للنهار مباشرة بعد نهاية مباراة فريقه أمام غور ماهيا الكيني في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية قائلا:

“عندما وصلت للفريق كانت هناك مشاكل بين اللاعبين، وبعض التكتلات وغياب روح المجموعة، بالإضافة إلى غضب البعض في حال عدم إقحامهم في المباريات الرسمية”.

وأضاف: “اليوم الحمد لله قضينا على هذه الظاهرة، ولا يوجد أي لاعب يمكنه التحكم في إتحاد العاصمة، مهما يكن مستواه …اليوم علينا أن نسير الأمور بقبضة من حديد مغلفة بالحرير، ولو نواصل بهذا المستوى سنفوز بكأس الكونفيدرالية”.

وثمن سرّار الميركاتو الذي قام به فريق سوسطارة بتدعيمه من أسماء متواضعة إلا أنها قالت كلمتها على مستوى كل الجبهات قائلا:

“المغرورين هو من يقولو أننا جلبنا أسماء كبيرة في الميركاتو..لكنني الحمد للاه بلاعبين “تاع 80 مليون ” راهم دايرين حالة”.