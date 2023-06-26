سرار:”من يخشى اللعب بـ”الفار” معتاد على الفوز بطريقة غير رياضية”

أكد رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن إستعداده للمنافسة الموسم المقبل بإستخدام تفنية “الفار” في مباريات المحترف الأول.

وصرح سرار، لقناة النهار، اليوم الإثنين، على هامش حضوره المصادقة على التقريريين الأدبي والفني للفاف:”نحن لانخشى اللعب بـ”الفار”، ومن يخشى ذلك هو متهود على الفوز بطريقة غير رياضية”.

وأضاف سرار:”تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو يجب الحديث عنها الآن، ويجب تقديم توضيحات عن كيفية العمل بها، لتفادي القرارات المفاجئة”.