سرار:”هذه نصيحتي لماجر.. “

شدد عبد الحكيم سرار اللاعب الدولي السابق، على ضرورة تواصل الناخب الوطني رابح ماجر مع الجمهورالرياضي ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها.

وأكد مُحلل برنامج “دوري المحترفين” في التلفزيون العمومي، أن هذا التواصل يسمح للجمهور الجزائري العريض بمعرفة خبايا المُنتخب الوطني.

وأضاف “حكوم”:التواصل جد مُهم، وهو سر النجاح لأن الجمهور الرياضي، وكذا الإعلام والسُلطات سيكونون على دراية بما يحدث في المنتخب”.

وتابع إبن مدينة سطيف، حديثه بالتأكيد على ضرورة حضور مُمثلي الكرة الجزائرية في بلاطوهات التلفزيون العمومي وكذا القنوات الخاصة.

من أجل إيصال الرسالة وإيجاد الحلول من خلال النقاش الحضاري بين المُختصين.