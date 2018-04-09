سرار: “أخلاقيات الرياضة تمنعني من التفاوض مع جابو” !

فنّد رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” تفاوضه مع مهاجم إتحاد البليدة “سامي فريوي” ولاعب النصر السعودي “عبد المؤمن جابو”.

وقال سرار في تصريح لتلفزيون النهار: “لم أتفاوض مع فريوي وهو ليس في أجندتنا”.

وأضاف: “لكن دون أن ننقص من قيمته فهو مهاجم مميز ونتمنى له التوفيق”.

وتابع: “العام والخاص على علم أن جابو لا يزال مرتبط بعقد مع وفاق سطيف وهو أقرب عاطفيا للنسر السطايفي”.

وأردف:”أخلاقيات الرياضة تمنعني من التفاوض مع جابو احتراما لفريقه، ضف إلى ذلك هو إبن مدينة سطيف ولديه عقد مع الفريق”.