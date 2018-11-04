سرار: “أدعو ملال للتحلي بالهدوء والتعقل”

دعى المدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال ، للتحلي بالهدوء والتعقل، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها.

وقال سرار، خلال نزوله ضيفا، بالتلفزيون الجزائري: “ملال مفخرة لمنطقة القبائل، قام بعمل كبير بإعادته الشبيبة، للسكة الصحيحة ، أتمنى أن يتحلى بمزيد من الهدوء والتعقل”.

وأضاف: “بصفتنا رؤساء أندية، علينا التحلي بالمسؤولية، وأن نزن كلامنا، لأن تصريحاتنا قد يكون لها تأثير كبير جدا على أشياء كثيرة”.

وأضاف: “أنا على رأس اتحاد العاصمة، منذ 8 أشهر، وأدركت في هذه الفترة أن الفريقين تربطهما علاقة قوية، وهما عائلة واحدة”.

وأكد سرار: “أرحب بنادي شبيبة القبائل، في ملعبنا، يوم الثلاثاء المقبل، وبكل أنصاره، اللذين سنخصص لهم استقبالا كبيرا”.