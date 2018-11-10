سرار: “أرضية ملعب 5 جويلية السيئة أجبرتنا على إستقبال الشبيبة في بولوغين”

أوضح المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار السبب الذي دفعه لإستقبال فريق شبيبة القبائل بملعب عمر حمادي ببولوغين ورفضه عرض رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بلعب الكلاسيكو ذهابا وإيابا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وتحدث سرار لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 1-0 أمام شبيبة القبائل في إطار الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس

وقال: “تمنينا لو لعبنا بملعب 5 جويلية مثلما تمناه رئيس فريق شبيبة القبائل، لكن للأسف الأرضية غير جاهزة، واليوم الذي نمتلك فيه أرضية جاهزة لإحتضان مباراة في كرة القدم، سنستقبل في ملعب 5 جويلية”.