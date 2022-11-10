سرار: “أريد الاستقالة من منصبي في الوفاق لكن..”

أكد رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، رغبته في الاستقالة من منصبه، وكشف في المقابل أسباب تردده في ذلك حاليا.

وصرح سرار، لتلفزيون “النهار”: “أريد الانسحاب من منصبي في الوفاق لكن الظروف لا تسمح بذلك، أنا متخوف من تهدور الوضع أكثر برحيلي”.

كما أضاف: “لم أكن أتوقع في بداية الموسم أن نتواجد في مركزنا الحالي من ترتيب البطولة، بالنظر للظروف التي كنا نعاني منها”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “لاعبينا رغم عدم تلقيهم أي سنتيم من مستحقاتهم المالية، إلا أنهم أمضو جميعا على القانون الداخلي للفريق”.