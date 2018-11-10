سرار: ” أنا لست منافقا ..صليت الصلوات الخمس وإن شاء الله ربي يتقبل”

ردّ المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار مجددا على تصريحات رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال بعد وصفه بالمنافق.

وتحدث سرار لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 1-0 أمام شبيبة القبائل قائلا:

“الإستقبال الحار الذي حضي به لاعبي وإدارة شبيبة القبائل، أنا شخصيا إستقبلت شريف ملال بالورود بالرغم من كل ما بدر منه سابقا”

وأضاف:”ربما في لحظة غضب كل واحد كيف يعبر عن غضبه، لكن كل شخص يمثل إسم عائلة وأنا شخصيا عندما أريد أن أنتقذ إنسان أذكر صفته وليس إسم عائلته سواء كان مدير أو رئيس فريق..أنا أعرف أن ملال هو رئيس شبيبة القبائل وبدون شك لديه إخوة، وعائلة وأب وعم، لكن عندما أرغب في إنتقاذ ملال أقول رئيس شبيبة القبائل لأن الإسم تحمله عائلة كبيرة، هو ذكر إسمي وأنا أسامحه على كل حال، بالرغم من أنه وصفني بالمنافق والمنافق يتواجد في الدرك الأسفل من جهنم، لكنني بع نهاية هذه المباراة الحمد لله “راني صليت 5 أوقات وإنشاء الله ربي يتقبلهم”.