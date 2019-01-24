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سرار: “أنصار سوسطارة علامة مسجلة.. وأتقبل ردة فعلهم هذا السبت”

الرياضة
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سرار: “أنصار سوسطارة علامة مسجلة.. وأتقبل ردة فعلهم هذا السبت”
بقلم أمير بهلول

أكد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة، أنه سيتقبل ردة فعل أنصار اتحاد العاصمة مهما كانت هذا السبت.

أين سيواجهة إتحاد العاصمة نادي شبيبة الساورة في ملعب عمر حمادي ببلوغين لحساب الجولة الـ19 من البطولة.

وقال سرار في تصريح حصري لـ “النهار أون لاين”: “نتقبل ردة فعل أنصار إتحاد العاصمة في مباراة السبت ضد الساورة”.

وأضاف: “سواء كانت الشتم أو الغضب نحن نتقبل ذلك، المهم أن نسعد المناصر الذي يشجع فريقه المتصدر للبطولة”.

وختم كلامه: “دائما ما أقول أن أنصار إتحاد العاصمة علامة مسجلة سواء في بولوغين أو خارج بولوغين”.


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