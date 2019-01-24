سرار: “إذا كان اللاعب أو المدرب لا يتقبل الانتقادات عليه تغيير المهنة”

أكد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة، أنّ الجماهير من حقها الانزعاج خاصة بعد الأداء الباهت للفريق خارج الديار.

وقال سرار في تصريح لـ”النهار أون لاين”: “الجماهير أصبحت لا تثق بالفريق خارج القواعد ومع تقليص الفارق مع شبيبة القبائل اصبح المناصر في حيرة”.

وأضاف: “من حق المناصر أن ينزعج، وإذا كان اللاعب أو المدرب أو المسير لا يتقبل الانتقادات عليه أن يغير المهنة”.

وتابع:”لا ألوم المناصر في لحظة غضبه وأطلب الاعتذار من جماهير الفريق لأننا خيبنا آماله”.

وأردف قائلا: “ربما البعض يشكك أننا سنخرج وللموسم الثالث على التوالي من دون ألقاب”.

وختم كلامه: “متبقي لنا 6 مباريات في بولوغين و مباراة واحدة في ملعب 5 جويلية و 5 مباريات خارج الديار”.

وأكد سرار أيضا أن الخروج دون لقب هذا الموسم سيكون بمثابة نكسة كبيرة لفريق مثل إتحاد العاصمة.