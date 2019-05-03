سرار: “البطولة الوطنية رهينة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”

طالب المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار بتحرير البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني من الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتحدث سرار عن تسيير البطولة من طرف الفاف على هامش تواجده بالجمعية العامة العادية للإتحاد الجزائري لكرة القدم يوم أمس الخميس قائلا:

على الفيدرالية أن تهتم بالتكوين ، ومختلف المنتخبات الوطنية، لكن في الجزائر نجد أن الإتحادية تهتم أكثر بالبطولة الوطنية، وأعتقد أننا لن نتمكن من تطوير كرة القدم، إذا كانت البطولة بقسميها الأول والثاني رهينة الإتحادية الجزائرية”.

وأَضاف: “الشعب يقول أن هناك “حراك” على مستوى كل المجالات بإستثناء المجال الرياضي، لأن هناك نوع من المناجرة الجدد الذين لا يملكون خبرة خبرة كبيرة”