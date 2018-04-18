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سرار: “الفاف قدمت لنا خدمة كبيرة” !

الرياضة
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سرار: “الفاف قدمت لنا خدمة كبيرة” !
بقلم أمير بهلول

أشاد عبد الحكيم سرار رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة بفريقه عقب الفوز الكبير ضد بلاتو يونايتد في إياب الدور الـ16 مكرر لكأس الكاف.

وقال سرار في تصريحات لتلفزيون النهار: “مباراة بلاتو يونايتد هي بمثابة رد على المشككين في أداء الفريق”.

وأضاف: “في بعض الأحيان البعض يقول أن إتحاد العاصمة لا يتقن اللعب في 5 جويلية ولكن الأمر كان مغاير”.

وتابع: “الإتحادية قدمت لنا خدمة كبيرة بعد برمجتها للمباراة في هذا الملعب، كان الأداء مثالي ولو أن الخصم لم يقدم الشيء الكثير”.

وختم كلامه: “الآن يجب وضع الأرجل على الأرض والتفكير في المستقبل”.

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