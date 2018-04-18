سرار: “الفاف قدمت لنا خدمة كبيرة” !

أشاد عبد الحكيم سرار رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة بفريقه عقب الفوز الكبير ضد بلاتو يونايتد في إياب الدور الـ16 مكرر لكأس الكاف.

وقال سرار في تصريحات لتلفزيون النهار: “مباراة بلاتو يونايتد هي بمثابة رد على المشككين في أداء الفريق”.

وأضاف: “في بعض الأحيان البعض يقول أن إتحاد العاصمة لا يتقن اللعب في 5 جويلية ولكن الأمر كان مغاير”.

وتابع: “الإتحادية قدمت لنا خدمة كبيرة بعد برمجتها للمباراة في هذا الملعب، كان الأداء مثالي ولو أن الخصم لم يقدم الشيء الكثير”.

وختم كلامه: “الآن يجب وضع الأرجل على الأرض والتفكير في المستقبل”.