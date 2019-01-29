سرار: ” الكثير منهم لا يريد تتويج الإتحاد بالبطولة”

فتح المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار النار على العديد من الأطراف التي تسعى لعرقلة فريق سوسطارة، وعدم تتويجه بالبطولة.

وتحدث سرار في تصريح للنهار على الإتهامات التي تعرض له فريقه بتزوير ورقة اللقاء التي دون من خلالها الحكم نسيب، رشق أنصار إتحاد العاصمة لأرضية الميدان بالألعاب النارية وقال:

“لو إنهزم فريق إتحاد العاصمة في مباراته أمام شبيبة الساورة، هل سيتم طرح كل هذه الضجة؟؟ !!..ربما الكل كان سيشكر الرابطة ولجنة الإنضباط على إحترافيتها، وأنها قامت بدورها على أحسن ما يرام”

وأضاف: “فهمنا في الآونة الأخيرة، أن الكثير لا يريد أن يتوج إتحاد العاصمة ببطولة هذا الموسم، لذلك سنتماسك بكل ما لدينا من قوة، من أجل تحقيق هذا اللقب”.

وإختتم حديثه قائلا: “نحن في مرحلة تستدعي الهدوء وعلينا أن نطلب من الرابطة، والإتحادية، و لجنة التحكيم، أننا لا نخشى اي شيء لم نقم به، ومن شكك في هذه العقوبة، بأنها طريقة غير رياضية أو مزورة فما عليه سوى أن يراسل الرابطة أو الإتحادية من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع، لكن إن إتضح أن العقوبة قانونية، فكيف سيكون مصير الناس التي شككت في هذا الموضوع، ويبقى إتحاد العاصمة مشكلة في هذه المنظومة ولست أدري لمذا خاصة في الآونة الأخيرة، لأن الكثير والكثير لا يريد أن يتوج إتحاد العاصمة بهذه البطولة”.