سرار: “المدرب الجديد سيصل الجزائر الأسبوع المقبل”

طمأن المدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أنصار الفريق، بخصوص الميركاتو الصيفي الجاري، سواء من ناحية اللاعبين أو المدرب.

ونشر الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة تصريحات سرار، أين أكد أن استقدامات الفريق هذا الموسم ستكون مدروسة حسب إحتياجات التشكيلة.

ووعد سرار، أنصار النادي العاصمي، بتعويض رحيل مهاجمهم أسامة درفلو، وزميله عبد اللاوي، من خلال التعاقد مع لاعبين في المستوى.

وفي الأخير، أوضح عبد الحكيم سرار، أن المدرب الجديد لأبناء سوسطارة، ينتظر تسوية ملف التأشيرة، وسيحل بالجزائر العاصمة الأسبوع المقبل.