سرار: “النتيجة المحققة في نيجيريا إيجابية”

أكد المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن هزيمة فريقه أمام نادي بلاتو يونايتد بـ2-1، في نيجيريا، تعتبر نتيجة إيجابية.

وصرح عبد الحكيم سرار، للإذاعة الوطنية: “فريقنا دخل هذه المباراة بإرادة وعزيمة قوية، وأعتبر النتيجة المحققة في نيجيريا جد إيجابية”.

وأضاف: “فريق بلاتو يونايتد، سيتنقل إلى الجزائر في مباراة العودة، وسيشاهد الجميع القوة الهجومية لهذا النادي، الذي واجهناه في ظروف صعبة”.

وتابع: “وقوفنا على قوة هذا الفريق، يدفعنا للتحضير بكل جيدة وقوة لمباراة العودة، للظفر بتأشيرة التأهل لدور المجموعات من هذه المنافسة”.