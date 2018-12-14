سرار: “الهدرة فن وسلاح.. وأتعجب من الأصوات الإنتهازية” !

رد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة عن منتقديه وخاصة الذين تحدثوا مؤخرا وصرحوا أنه لا يعرف سوى الكلام.

وقال سرار في حوار مطول مع الموقع الرسمي للفريق: “الكثير من الأصوات الانتهازية من هنا وهناك”.

وأضاف: “البعض يقول أن سرار لا يعرف سوى الكلام وأنا بدوري اقول لهم ان الكلام فن وسلاح وورقة إيجابية”.

وتابع: “الكلام الجيد هو نصف الجمال، ولست أتكلم في فراغ، لما البعض يقول أنني لا أعرف كرة القدم وأن فريق اتحاد العاصمة في خطر لا أقبل ذلك”.

وختم كلامه: “سرار يبقى أو سرار يغادر، اتحاد العاصمة يبقى دائما واقفا”.