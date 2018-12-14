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سرار: “الهدرة فن وسلاح.. وأتعجب من الأصوات الإنتهازية” !

الرياضة
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سرار: “الهدرة فن وسلاح.. وأتعجب من الأصوات الإنتهازية” !
بقلم أمير بهلول

رد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة عن منتقديه وخاصة الذين تحدثوا مؤخرا وصرحوا أنه لا يعرف سوى الكلام.

وقال سرار في حوار مطول مع الموقع الرسمي للفريق: “الكثير من الأصوات الانتهازية من هنا وهناك”.

وأضاف: “البعض يقول أن سرار لا يعرف سوى الكلام وأنا بدوري اقول لهم ان الكلام فن وسلاح وورقة إيجابية”.

وتابع: “الكلام الجيد هو نصف الجمال، ولست أتكلم في فراغ، لما البعض يقول أنني لا أعرف كرة القدم وأن فريق اتحاد العاصمة في خطر لا أقبل ذلك”.

وختم كلامه: “سرار يبقى أو سرار يغادر، اتحاد العاصمة يبقى دائما واقفا”.


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