سرار: “الهدف من قدوم سونلغاز هو تجسيد استثمارات بمبدأ رابح رابح”

أبرز رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، اليوم الاحد، الأهداف المسطرة بين إدارة فريقه، ومسؤولي شركة “سونلغاز”.

وصرح سرار، في ندوته الصحفية: “الهدف من قدوم سونلغاز ليس دفع أجور اللاعبين، وتكاليف التنقل”.

كما أضاف رئيس مجلس غدارة الوفاق: “الهدف الحقيقي تجسيد شركة “سونلغاز” لاستثمارات في وفاق سطيف بمبدأ رابح رابح”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “كل التقارير المالية الخاصة بالفريق جاهزة، وتحت تصرف مسؤولي سونلغاز الذين أبدو إرادة كبيرة”.