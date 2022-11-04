سرار: “الوفاق بحاجة لـ10 ملايير والوالي سعى لإيجاد حلول أولية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس ادارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن المشاكل المالية للفريق، والمساعي الرامية لتحسين وضعيته.
وصرح سرار، للإذاعة الوطنية: “والي ولاية سطيف سعى لايجاد حلول سريعة لمشاكل الفريق، بمشاركة المسؤولين المحليين، والصناعيين”.
كما أضاف سرار: “تم الاتفاق على ضخ بعض الأموال في رصيد الفريق لحل بعض المشاكل المستعجلة”.
وأردف رئيس الوفاق: “الفريق بحاجة لمبلغ ما بين 8 إلى 10 ملايير سنتيم على الأقل كبداية، لحل المشاكل المستعجلة”.
وتابع عبد الحكيم سرار: “يجب أخذ هذا الفريق العريق بعين الاعتبار، من الأجدر أن تكون له شركة وطنية، ونحن مستعدون للرحيل”.
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