سرار: “الوفاق بحاجة لـ10 ملايير والوالي سعى لإيجاد حلول أولية”

تحدث رئيس مجلس ادارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن المشاكل المالية للفريق، والمساعي الرامية لتحسين وضعيته.

وصرح سرار، للإذاعة الوطنية: “والي ولاية سطيف سعى لايجاد حلول سريعة لمشاكل الفريق، بمشاركة المسؤولين المحليين، والصناعيين”.

كما أضاف سرار: “تم الاتفاق على ضخ بعض الأموال في رصيد الفريق لحل بعض المشاكل المستعجلة”.

وأردف رئيس الوفاق: “الفريق بحاجة لمبلغ ما بين 8 إلى 10 ملايير سنتيم على الأقل كبداية، لحل المشاكل المستعجلة”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “يجب أخذ هذا الفريق العريق بعين الاعتبار، من الأجدر أن تكون له شركة وطنية، ونحن مستعدون للرحيل”.