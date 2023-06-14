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الرياضة

سرار: “بعض المساهمين يتماطلون في التنازل عن أسهمهم”

بقلم كريم تيغرمت
سرار: “بعض المساهمين يتماطلون في التنازل عن أسهمهم”
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تحدث رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف. عبد الحكيم سرار. عن عملية سير نقل أسهم الفريق لشركة سونلغاز. مؤكدا وجود عدة عراقيل.

ونقلت الصفحة الرسمية للوفاق، تصريحات سرار، أين قال: “هناك تماطل من طرف بعض الأعضاء المساهمين في التنازل عن أسهمهم لشركة سونلغاز”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الوفاق: “هذا التماطل أثار حيرتنا، وحيرت مسؤولي واطارات ولاية سطيف، بالإضافة لجماهير النادي”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “العديد من الأندية الوطنية قامت بنقل ملكية ناديه لشركة وطنية بصفة عادية، إلا في وفاق سطيف نواجه فوضى في اتمام هذا الإجراء”.

رابط دائم : https://nhar.tv/rRuF1
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