سرار: “بعض المساهمين يتماطلون في التنازل عن أسهمهم”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف. عبد الحكيم سرار. عن عملية سير نقل أسهم الفريق لشركة سونلغاز. مؤكدا وجود عدة عراقيل.
ونقلت الصفحة الرسمية للوفاق، تصريحات سرار، أين قال: “هناك تماطل من طرف بعض الأعضاء المساهمين في التنازل عن أسهمهم لشركة سونلغاز”.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة الوفاق: “هذا التماطل أثار حيرتنا، وحيرت مسؤولي واطارات ولاية سطيف، بالإضافة لجماهير النادي”.
وتابع عبد الحكيم سرار: “العديد من الأندية الوطنية قامت بنقل ملكية ناديه لشركة وطنية بصفة عادية، إلا في وفاق سطيف نواجه فوضى في اتمام هذا الإجراء”.
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